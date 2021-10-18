Мошенников, продававших поддельные сертификаты о вакцинации, выявили в Подмосковье

МОСКВА, 18 октября./ТАСС/. Специалисты территориального управления Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность мошенников, которые продавали в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с сотрудниками <...> ГУ МВД России по Московской области и Следственным отделом по городу Электросталь <...> выявлена организованная преступная группа, которая за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг", - говорится в сообщении.

В преступную группу входили два медработника одной из подмосковных больниц, непосредственно вносивших фиктивные сведения в системы государственного учета, и шесть посредников, находящих в интернете желающих получить сертификат о вакцинации без иммунопрофилактики от коронавирусной инфекции.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что услугами преступной группы воспользовались не менее тысячи граждан. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело <...>. Участники преступной группы задержаны. Правоохранительными органами устанавливается круг лиц, получивших поддельные сертификаты о вакцинации", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ - о получении взятки, неправомерном воздействии на критическую информационную структуры РФ и о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов.

Установлено, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области.