В Сочи произошло ДТП с газовозом

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Разгерметизация цистерны газовоза произошла при ДТП в Сочи, есть угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"В районе санатория "Белые ночи" произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло на трассе Джубга - Сочи, движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях. Участок оцеплен, на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, газовой и пожарной служб. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекаются 14 человек и пять единиц техники. "До разрешения ситуации просим воздержаться от движения в районе ДТП", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что погибших и пострадавших нет.