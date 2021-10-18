В Подмосковье за подделку справок о вакцинации от коронавируса арестовали восемь человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Суд в подмосковной Электростали арестовал двух медработника и шестерых посредников по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и получении взяток. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, их услугами воспользовались более 60 человек.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Электростали ГСУ СК России по Московской области судом арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также получении взятки в крупном размере", - сообщила Врадий.

По данным следствия, два медработника вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в системы госучета и осуществляли выдачу поддельных справок и сертификатов для предоставления по месту требования. Шесть их посредников находили через интернет желающих получить данные сертификаты без прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. "Предварительно установлено, что данными преступными услугами воспользовались не менее 61 человека", - добавила представитель ГСУ.

Следователями проведены осмотры места происшествия, осуществлено не менее 19 обысков, в том числе по местам жительства обвиняемых, в ходе которых изъяты различные предметы и документация, проведено более 20 допросов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления уголовного розыска ГУ МВД по Московской области.