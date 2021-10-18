Семилетнюю девочку под Оренбургом госпитализировали после отравления алкоголем

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Семилетняя девочка вместе со своей 17-летней подругой отравилась спиртосодержащей жидкостью в одном из поселков Гайского городского округа Оренбургской области и была госпитализирована в местную больницу. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В полицию поступило сообщение о доставлении несовершеннолетней девочки в медицинское учреждение с токсичным отравлением неизвестной алкогольной продукцией. Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что семилетняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - говорится в сообщении.

Установлено, что алкоголь был куплен у 58-летней бабушки пострадавшей, в отношении которой составлены административные протоколы за незаконную продажу алкогольной продукции. Также к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители. Спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу.

В пресс-службе следственного управления СК РФ Оренбургской области уточнили, что девочка отравилась суррогатным алкоголем. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что ребенок приезжал в гости к бабушке в один из поселков Гайского городского округа. По факту госпитализации ребенка следователи и сотрудники прокуратуры проводят проверку.