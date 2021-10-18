{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС не нашел обрыва проводов в двух труднодоступных районах Сахалина после циклона

Сотрудники МЧС обнаружили только перехлесты проводов и ветки дерева на линии

ТАСС, 18 октября. Обследование ЛЭП в Тымовском и Александровск-Сахалинском районах Сахалина не выявило обрыва проводов после циклона, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

На эту тему

"Специалисты сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с представителем ОАО "Сахалинэнерго" провели мониторинг состояния линий электропередачи с воздуха. Обследование линий электропередачи в труднодоступной местности на территории Тымовского и Александровск-Сахалинского районов проводилось с применением вертолета Ми-8 МЧС России. В ходе мониторинга визуально повреждений линии не обнаружено, имеются перехлесты проводов и ветки дерева на проводах", - сказали в ведомстве.

Север Сахалина с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего снег и ураганный ветер. Из-за обрушения кровли в городе Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело. Из-за циклона в воскресенье в ряде населенных пунктов на севере острова было нарушено энергоснабжение. Половину повреждений на линиях электропередачи удалось устранить, однако до сих пор без света остаются около 10 тыс. человек.

Теги
РоссияСахалинская область
Мосгорсуд рассмотрит жалобу Кокорина по иску о компенсации пострадавшему в драке водителю
Заседание состоится 6 декабря
Читать полностью