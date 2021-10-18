МЧС не нашел обрыва проводов в двух труднодоступных районах Сахалина после циклона

ТАСС, 18 октября. Обследование ЛЭП в Тымовском и Александровск-Сахалинском районах Сахалина не выявило обрыва проводов после циклона, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Специалисты сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с представителем ОАО "Сахалинэнерго" провели мониторинг состояния линий электропередачи с воздуха. Обследование линий электропередачи в труднодоступной местности на территории Тымовского и Александровск-Сахалинского районов проводилось с применением вертолета Ми-8 МЧС России. В ходе мониторинга визуально повреждений линии не обнаружено, имеются перехлесты проводов и ветки дерева на проводах", - сказали в ведомстве.

Север Сахалина с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего снег и ураганный ветер. Из-за обрушения кровли в городе Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело. Из-за циклона в воскресенье в ряде населенных пунктов на севере острова было нарушено энергоснабжение. Половину повреждений на линиях электропередачи удалось устранить, однако до сих пор без света остаются около 10 тыс. человек.