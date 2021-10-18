Дело о халатности при строительстве набережной возбудили в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности должностных лиц, допущенной при осуществлении контроля за проведением работ по реконструкции набережной Александра Невского, возбуждено в Новгородской области. В результате причинен ущерб на сумму более 48 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК по Новгородской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, по факту совершения халатных действий должностными лицами МКУ УКС при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта, повлекших причинение особо крупного ущерба. <...> В результате халатности, допущенной чиновниками, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 48 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2020 года МКУ "Управление капитального строительства" заключило с одним из акционерных обществ контракт на реконструкцию набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Цена контракта составила более 580 млн рублей. В соответствии с условиями контракта подрядчик должен был выполнить работы, в том числе по перекладке канализации.

Для проведения указанных работ подрядчиком арендован один комплект траншейной опалубки, однако в актах о приемке выполненных работ применены расценки, соответствующие аренде 64 комплектов опалубки. В нарушение требований действующего законодательства должностными лицами МКУ УКС без надлежащего осуществления контроля за выполненными подрядчиком работами и понесенными расходами были подписаны и оплачены акты выполненных работ и принесен ущерб на 48 млн рублей.