Сбежавшего из краснодарской спецклиники объявили в федеральный розыск

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Последний из трех сбежавших пациентов из краснодарской психиатрической клиники был объявлен в федеральный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

В прошлую среду из психбольницы Краснодара сбежали три человека, в том числе ранее судимый по тяжким статьям. Позднее двое из сбежавших были пойманы в ходе оперативно-разыскных мероприятий. "Да, [он объявлен в федеральный розыск]", - ответил представитель пресс-службы на соответствующий вопрос.

Сообщение об исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило в среду утром. Установлено, что трое мужчин, в том числе судимый за особо тяжкое преступление, сбежали, перепилив оконную решетку. Двоих из них задержали.