На Кубани продолжают поиски пропавшего подростка

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту исчезновения 16-летнего подростка в Гулькевичском районе Краснодарского края. Девушка пропала 13 октября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по Гулькевичскому району СК РФ по краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки. Установлено, что в ночь на 13 октября 2021 года девушка ушла из дома, расположенного по улице Красной в селе Отрадо-Кубанском Гулькевичского района", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, она могла уехать в Краснодар, а оттуда отправиться в Ростов-на-Дону. В настоящее время о месте нахождения и о причинах произошедшего ничего неизвестно.