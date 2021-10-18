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СК возбудил дело в отношении жителя Тюмени, угрожавшего ножом школьнику

Он проходит в качестве подозреваемого по статье "Угроза убийством"

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Тюмени, который угрожал ножом школьнику и 19-летнему молодому человеку. Он подозревается в угрозе убийством, сообщается в понедельник в пресс-релизе следственного управления СК России по Тюменской области.

"По результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя города Тюмени. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", - говорится в пресс-релизе.

Предварительно следствие установило, что 13 октября подозреваемый во дворе дома в Тюмени взял нож, размахивал им и угрожал убийством ребенку и 19-летнему молодому человеку. Также в рамках уголовного дела следствие проверит и даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

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