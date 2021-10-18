Суд в Архангельске отправил под домашний арест гендиректора ТГК-2 после возмещения ущерба

ТАСС, 18 октября. Архангельский суд изменил меру пресечения на домашний арест бывшему генеральному директору генерирующей компании "ТГК-2" Надежде Пинигиной, обвиняемой в совершении налоговых и должностных преступлений, в связи с тем, что она признала вину и возместила ущерб. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"В связи с тем, что бывший генеральный директор ПАО "ТГК-2" признала свою вину в части совершения должностных преступлений и возместила значительную часть причиненного ущерба в размере 50 млн рублей, учитывая возраст обвиняемой, ее способствование расследованию преступлений, следствие ходатайствовало перед судом об изменении ей меры пресечения в виде заключение под стражу на домашний арест", - говорится в сообщении. Второй обвиняемый по делу о должностных преступлениях - руководитель "Архоблэнерго" Валерий Заикин - продолжает находиться в СИЗО.

В пресс-службе СК также добавили, что оба обвиняемых освобождены от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, поскольку возместили ущерб, перечислив в федеральный бюджет двукратную сумму ущерба, а также недоимки, пени и штрафы. "Всего в размере более 70 млн рублей. В связи с изложенным, органом предварительного следствия принято решение о прекращении уголовного преследования в указанной части", - пояснили в ведомстве.

Пинигина и Заикин были заключены под стражу 22 февраля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу в системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 3 ст. 285 и ст. 199.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и сокрытие налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в результате допущенного обвиняемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб. Организация получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Как полагают следователи, кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, обвиняемые предприняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения "Архоблэнерго" и последующее его банкротство для монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.