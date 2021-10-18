В Приамурье после поджога памятника возбудили уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Вандализм" возбуждено в поселке Ерофей Павлович в Амурской области по факту поджога памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Сковородинского района проверила материалы доследственной проверки по факту поджога памятника в поселке Ерофей Павлович, возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара пострадала облицовка памятника и мемориальная плита. Лица, причастные к поджогу, еще не установлены.

Ерофей Павлович - поселок городского типа в Сковородинском районе Амурской области на Транссибирской магистрали, расположен в северо-западной части области в 130 км западнее города Сковородино возле границы с Забайкальским краем. Население - 4,3 тыс. человек.