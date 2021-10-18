Подростка, напавшего с битой на женщину в Краснодаре, приговорили к двум годам колонии

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Подросток, который вооруженный битой напал на женщину в Краснодаре в апреле этого года, приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В апреле сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в том, что он ударил битой по голове проходившую мимо женщину, сделавшую ему замечание за распитие спиртных напитков. Инцидент произошел 5 апреля в Краснодаре.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему местному жителю, который в начале апреля напал с битой на женщину. Он признан виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). <…> Приговором суда молодому человеку с учетом ранее назначенного наказания за совершение другого преступления назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следствием и судом установлено, что 5 апреля 16-летний местный житель находился возле многоквартирного дома на улице Заполярной в Краснодаре, где распивал спиртное. Женщина, которая проходила мимо сделала ему замечание, после чего он битой ударил ее по голове. Видео происшествия было размещено в СМИ и по инициативе краевого следственного управления материалы об инциденте были изъяты из органов полиции и переданы в СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела по инициативе краевого следственного управления пятеро несовершеннолетних знакомых фигуранта, которые в тот день находились с ним, но не предприняли никаких мер по пресечению его действий и оказанию помощи пострадавшей поставлены на соответствующие виды учетов в органах полиции и по месту учебы", - отметили в пресс-службе.