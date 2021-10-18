Суд в Самаре выдворил из России иностранца, кинувшего фруктом в пожилого мужчину

САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Суд признал виновным в хулиганстве и нарушении миграционного законодательства иностранца, кинувшего фруктом в пожилого человека на одной из торговых точек в Самаре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Иностранцу назначены штраф и выдворение за пределы РФ.

Как сообщал ТАСС, полиция организовала проверку информации в соцсетях о конфликте, произошедшем между пожилым мужчиной и продавцом-мигрантом на торговой точке в Промышленном районе Самары. Запись инцидента появилась в соцсетях вечером 14 октября. На размещенном видео видно, как за пожилого мужчину заступились прохожие. По словам прохожих, мигранты якобы "ради забавы" кинули фрукт в проходившего мимо пенсионера и попали ему в глаз.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полиция установила инициатора конфликта - им оказался молодой человек 1996 года рождения, который является гражданином одного из среднеазиатских государств. "Сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства. Промышленным районным судом города Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

После конфликта сотрудники администрации Самары, полиции и прокуратуры провели рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли в Промышленном районе города. В результате была зафиксировано незаконная лоточная продажа на улице Стара-Загора, было составлено четыре протокола о незаконной торговле. В мэрии отметили, что регулярно проводят рейды, штрафы за подобные нарушения составляют от 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.