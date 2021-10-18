У жителя Туапсе изъяли 15 кг синтетических наркотиков

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Следователи отдела МВД по Туапсинскому району Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за перевозку и хранение наркотических средств. У него изъяли около 15 кг синтетического наркотика, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями отдела МВД по Туапсинскому району Краснодарского края в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело", - сообщила Волк.

Установлено, что местный житель приобрел 15 кг синтетических наркотиков в интернете, чтобы продавать их бесконтактным способом.