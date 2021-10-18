СК возбудил дело после пропажи ребенка в Вологде

ВОЛОГДА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту пропажи девятилетней девочки в Вологде, которая утром 16 октября ушла из дома, ее местонахождение до сих пор не установлено. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Проводившиеся с момента исчезновения ребенка поиски результатов не дали, в связи с чем по факту безвестного исчезновения малолетнего следственным отделом по Вологде СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в настоящее время следователями СК России проверяются все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги. Организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники отдела криминалистики областного аппарата ведомства в полном составе, а также представители смежных правоохранительных структур, волонтеры и местные жители. Поиски начались накануне. Обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, а также территория у водных объектов города.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе МВД по региону, девочка ушла 16 октября около 10 утра на прогулку из дома по адресу: Воровского, 39, и до сих пор домой не вернулась. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду, мать думала, что ребенок у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.

По информации ГУ МЧС по области, всего к поискам привлечены 328 человек, 60 единиц техники, в том числе два плавсредства.