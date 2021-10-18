В Якутии после поножовщины в наркодиспансере возбудили дело о халатности

ТАСС, 18 октября. Уголовное дело о халатности возбудили после нападения в наркодиспансере. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональной прокуратуре.

Вечером 16 октября в палате Якутского республиканского наркологического диспансера мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам. В результате один человек умер, четверо госпитализированы. Сам нападавший также был госпитализирован, он пытался покончить жизнь самоубийством.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"). В ходе проверки выявлено, что произошедшее стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами наркологического диспансера своих обязанностей, выразившихся в отсутствии должного контроля за перемещением и действиями пациентов, а также в непринятии достаточных мер по недопущению использования ими опасных предметов", - сообщили в прокуратуре.

Сразу после ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").

Ранее стало известно, что медики отпустили на амбулаторное лечение одного из пострадавших. Состояние госпитализированных пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое.