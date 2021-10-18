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Более 76 тыс. человек в ДФО остались без света после циклона

Сейчас работы по восстановлению энергоснабжения продолжают в 26 населенных пунктах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Электричество, отключенное в результате циклона в 57 населенных пунктах Дальневосточного федерального округа (ДФО), планируется восстановить к концу понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В результате опасных и неблагоприятных метеоявлений в 57 населенных пунктах ДФО с населением более 76,4 тыс. человек [за неделю] произошли нарушения энергоснабжения. Сейчас работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются в 26 населенных пунктах. Планируемое время восстановления - к исходу сегодняшнего дня", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что объекты с круглосуточным пребыванием людей и жизнеобеспечения уже подключены и работают от резервных источников питания. Из-за непогоды также ограничивалось движение на пяти участках дорог.

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