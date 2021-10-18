Последний из трех сбежавших из спецклиники Краснодара задержан

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Последний из трех пациентов, сбежавших на прошлой неделе из краснодарской психиатрической клиники, задержан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В прошлую среду из психбольницы Краснодара сбежали три человека, в том числе ранее судимый по тяжким статьям. Позднее двое из сбежавших были пойманы в ходе оперативно-разыскных мероприятий. "Задержан последний сбежавший из специализированного лечебного учреждения в Краснодаре - 40-летнего разыскиваемого сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали на улице Крупской города Курганинска при проверке сообщения о хищении велосипеда, оставленного около здания местной художественной школы", - говорится в сообщении.

Установлено, что, скрываясь от правоохранительных органов, он прибыл к месту проживания попутным транспортом. Похищенный велосипед мужчина планировал продать. Сбежавшего доставили в отдел полиции, в ближайшее время он будет доставлен в специализированное лечебное заведение Краснодара.