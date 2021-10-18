Мосгорсуд рассмотрит жалобу Кокорина по иску о компенсации пострадавшему в драке водителю

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 6 декабря рассмотрит жалобу футболиста Александра Кокорина на решение суда о компенсации морального вреда водителю Виталию Соловчуку, пострадавшему в ходе драки в центре Москвы в мае 2019 года.

"Апелляционная жалоба Кокорина А. назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 6 декабря в 10:20 мск", - сказали ТАСС в Савеловском суде Москвы, который выносил решение по иску. Жалобы от других ответчиков в суд не поступали.

Савеловский суд Москвы 23 июня частично удовлетворил требования Соловчука и взыскал с Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.

В иске Соловчук просил взыскать по 250 тыс. рублей и 120 тыс. рублей в качестве возмещения вреда здоровью.

Также суд взыскал по 409 рублей с каждого за утраченный заработок Соловчука и по 360 рублей с каждого за его лечение.

Мосгорсуд 3 августа прошлого года оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве, их действия были квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ. Они могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Приговор в виде 1,5 года колонии Александру Кокорину тогда был оставлен без изменения, он был признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Позднее кассационный суд признал приговор законным.