В Кировской области задержали двух человек по подозрению в похищении людей

КИРОВ, 18 октября. /ТАСС/. Двое жителей Яранска 15 и 18 лет задержаны по подозрению в похищении двоих молодых людей. Подозреваемые насильно удерживали 17-летнего и 18-летнего потерпевших сначала в подвале одного из домов в Яранске, а затем в квартире в Чебоксарах, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кировской области.

"По версии следствия, группа молодых людей по предварительному сговору у одного из домов в городе Яранске похитили 17-летнего и 18-летнего потерпевших. Они переместили их в подвальное помещение одного из домов, где незаконно удерживали. Затем перевезли на автомобиле на территорию города Чебоксары, где в одной из квартир многоквартирного дома продолжили их незаконное удержание. По данному факту было возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых: 15-летний и 18-летний жители Яранска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по п. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более несовершеннолетних").

Как пояснили в УМВД по региону, подозреваемых разыскивали как пропавших без вести. Их место нахождения было установлено в Чебоксарах, при этом во время беседы с ними полицейские выяснили, что в квартире находятся двое молодых людей, которых привезли туда с применением насилия. Полицейские освободили молодых людей.

Полиция объявила еще троих подозреваемых в похищении людей в федеральных розыск.