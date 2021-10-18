Суд приговорил к 12 годам колонии афериста, обманувшего 40 человек с инвалидностью

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Валерия Перевозникова, похитившего у 40 инвалидов 179 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Перевозников признан виновным в мошенничестве. С учетом позиции прокурора суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в прокуратуре. Обвинительное заключение по делу утверждала Генеральная прокуратура.

Суд установил, что в 2017-2018 году Перевозников обманным путем завладел денежными средствами 40 инвалидов на сумму 179 млн рублей. Он заключил с ними договоры на изготовление протезов, свои обязательства не исполнил, а деньги присвоил.

Ранее за аналогичные преступления, в том числе в отношении чемпионки в составе паралимпийской сборной России по волейболу, Перевозников уже был приговорен к реальному лишению свободы.