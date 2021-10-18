МЧС: из-за маловодности Волги возможна нехватка воды у населения Астраханской области

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нарушение водоснабжения населения возможно в Астраханской области из-за маловодности водоемов, говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Сложная гидрологическая обстановка складывается в Астраханской области, где в результате обмеления нижней Волги, ильменей и ериков прогнозируется нарушение водоснабжения 13 населенных пунктов Наримановского, Лиманского, Икрянинского районов, где проживает более 10 тыс. человек", - говорится в сообщении института.

Маловодье может привести к остановке паромных переправ, снижению запасов рыбы и даже ее замор зимой. Виной этому низкий уровень Волги, который упал на 60 см - это на 20-25 см ниже уровня самого маловодного 2010 года.

"Органам исполнительной власти Астраханской области эксперты предлагают спланировать и провести достаточный комплекс превентивных мероприятий для минимизации ущерба в период маловодья и надежного обеспечения населения водой", - добавили во ВНИИ ГОЧС.

Для Красноярского края, Якутии, Магаданской области и Чукотки у ученых хороший прогноз. Там во второй-третьей декаде октября завершатся дожди и реки начнут замерзать. Их уровень на 10-15% выше среднемноголетних значений, что при ледоставе снизит количество заторов. "Это уменьшит вероятность подтоплений в результате зажоров", - подчеркивается в сообщении.