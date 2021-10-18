В МЧС предупредили, что непогода продолжит угрожать Сахалину

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Непогода продолжит угрожать Сахалину и может привести к авариям и повредить здания, говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Специалисты ВНИИ ГОЧС с высокой вероятностью прогнозируют аварии на объектах энергетики, повреждение зданий и сооружений из-за сильных порывов ветра до 35 м/с и выпадения до 55 мм смешанных осадков (снег, мокрый снег, дождь) в Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Похожая ситуация может произойти в Ленинградской, Псковской, Вологодской и Новгородской областях из-за порывов ветра до 20 м/с и налипания мокрого снега на провода. Ученые МЧС рекомендовали местным властям при получении прогноза о непогоде оповещать жителей.

"Также сохраняются риски возникновения экзогенных геологических процессов (оползни, сели, камнепады, просадка грунта) в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа в результате существующего переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков", - добавили ученые МЧС.

Отдельно в своем прогнозе ВНИИ ГОЧС предупредил о повышении рисков ЧП с морскими судами в акваториях Берингова, Охотского и Японского морей. Там ожидается высота волн до 7 метров.