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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии вымогательницу 2 млн руб. у артиста Тарзана

Женщина и ее сообщница вымогали у Сергея Глушко деньги за нераспространение порочащих его сведений

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил Антонину Саввидес к пяти годам колонии по обвинению в вымогательстве 2 млн рублей у артиста Сергея Глушко, известного как Тарзан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Таганского суда от 18 октября 2021 года Саввидес А. В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере) и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей - прим. ТАСС) сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.

Установлено, что две женщины вымогали у Глушко деньги за нераспространение порочащих его сведений. После этого он обратился в полицию. При передаче 2 млн рублей в рамках оперативного эксперимента в одном из ресторанов Москвы была задержана женщина. Ее соучастница была задержана позже.

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