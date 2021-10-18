Двадцать природных пожаров на почти 246 га действуют в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Двадцать природных пожаров на площади 245,7 га зарегистрировали в Свердловской области, за последние сутки удалось потушить четыре очага. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает в понедельник департамент информационной политики региона.

В понедельник, 11 октября, по данным Авиалесоохраны, в Свердловской области зафиксировали 16 пожаров на землях лесного фонда на площади 60 га, пожар площадью 8 га на землях иных категорий в Невьянском городском округе и два пожара площадью 3 га в Екатеринбурге. Также в Екатеринбурге с прошлой недели стоит смог и запах гари из-за тления торфяников. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в трех районах города есть превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Всего в Свердловской области действуют 20 природных пожаров на площади 245,7 га, из них локализовано 16 пожаров на площади 147 га. За сутки ликвидировано 4 природных пожара на площади 1373,1 га. Спасатели ликвидируют все очаги возгорания. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торфяные пожары действуют на 9,3 га земли. К ликвидации привлечены 274 человека и 59 единиц техники. На месте работают в том числе 202 сотрудника МЧС и 27 специалистов Уральской авиационной охраны лесов.

В Екатеринбурге до сих пор чувствуется сильный запах гари, люди жалуются на першение в горле, прошел легкий дождь. На прошлой неделе в областном центре почти не было дождей, температура воздуха была от +7 до +16 днем, что является нормой для данного времени года. В ближайшие три дня в городе синоптики уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют небольшие осадки, температура будет колебаться от +3 до + 12 градусов днем.

Превышение ПДК вредных веществ было выявлено в атмосфере Екатеринбурга 14 октября. 15 октября в городе был введен режим ЧС локального характера на территории микрорайона Солнечный. Школьники микрорайона в понедельник обучались в дистанционном формате. Наиболее вероятной причиной возгораний считается поджог.