СК возбудил дело о получении взятки в отношении новосибирского замминистра ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимира Нормайкина. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе"), а также 62-летнего учредителя юридического лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, учредитель компании, которая не соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке, через чиновника мэрии этого города и администрацию Карасукского района добился участия в конкурсе. Договор был заключен 11 января 2021 года. 18 октября Нормайкин, находясь в машине бизнесмена, получил от него взятку за общее покровительство в размере 2 млн 5 тыс. рублей. Фигурантов задержали. Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску.

В пресс-службе министерства подтвердили ТАСС, что правоохранительные органы проводят следственные действия с Нормайкиным. "Министр Денис Николаевич Архипов сейчас находится в служебной командировке, в ближайшие дни он вернется на рабочее место", - добавили в пресс-службе. По информации источника ТАСС в органах власти, следственные действия связаны с реализацией проекта "Чистая вода" в регионе.