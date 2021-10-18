Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы полиции за хранение мефедрона

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, у которой было обнаружено 2,9 грамма мефедрона, говорится в сообщении СК по области.

"Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инспектор одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области с 14 по 15 октября незаконно приобрела и хранила у себя мефедрон массой 2,9 грамма. 15 октября ее задержали, после чего поместили под домашний арест.

В пресс-службе ГУ МВД по региону журналистам пояснили, что по данному факту в главке проводится проверка. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.