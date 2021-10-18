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Ребенок пострадал на занятиях в бассейне детсада в Липецке

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 18 октября. Ребенок пострадал во время занятий в бассейне в детском саду Липецка. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту инцидента проводится проверка, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

"По поручению прокуратуры области прокуратура Левобережного района г. Липецка начала проверку по информации СМИ о трагическом инциденте с ребенком, пострадавшим во время занятий плаванием в детском саду", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным липецких СМИ, в понедельник в детском саду №134 в Липецке пострадал пятилетний ребенок, который во время занятий в бассейне оказался под водой, после он был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

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