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Беспорядки в колонии во Владикавказе
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В колонии Владикавказа после бунта обнаружили сотовые телефоны и колюще-режущие предметы

Предварительный ущерб от беспорядков составил более 3 млн рублей
© Пресс-службе ФСИН

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН обнаружили в исправительной колонии № 1 во Владикавказе после массовых беспорядки осужденных более 180 сотовых телефонов, а также колюще-режущие и другие запрещенные предметы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.

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"Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания", - сообщили во ФСИН.

Сумма предварительного ущерба от беспорядков составила более 3 млн рублей. В исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН. "Во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона", - сообщили во ФСИН.

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РоссияСеверная ОсетияБеспорядки в колонии во Владикавказе
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