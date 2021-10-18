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Пропавший на Кубани подросток найден живым

Девушка пропала 13 октября

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Подросток, который пропал в Гулькевичском районе Краснодарского края почти неделю назад, найден живым. В данный момент он доставляется к следователю, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Пропавший подросток найден. Жив. Доставляется к следователю", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что следователи организовали проверку по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка в Гулькевичском районе Краснодарского края. Девушка пропала 13 октября.

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