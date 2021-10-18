В Волгоградской области возбудили дело о хищении 48 млн рублей по нацпроекту

ВОЛГОГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере возбуждено в Волгоградской области. Предусмотренные контрактами и оплаченные заказчиком работы на сумму более 48 млн рублей фактически не выполнялись, сообщила в понедельник старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"На основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области и Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала она.

По информации областной прокуратуры, в марте 2020 года в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" между ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" и ООО "Гринлайт" было заключено 5 контрактов на выполнение работ по экологической реабилитации ериков и озер на территории Среднеахтубинского и Светлоярского районов. "Предусмотренные контрактами и оплаченные заказчиком работы на сумму более 48 млн рублей фактически не выполнялись", - добавила Черединина.

Ранее сообщалось, что сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона выявлены факты хищения бюджетных средств по нацпроекту "Экология", которые выделялись на расчистку свалок и экологическую реабилитацию ериков и озер.

В конце декабря 2020 года суд Волгограда арестовал директора компании "Гринлайт" Александра Фирсова, подозреваемого в мошенничестве на 76 млн рублей при ликвидации несанкционированных свалок в рамках нацпроекта "Экология". Кроме того, прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова, который дал указание подписать акты выполненных работ в рамках госконтракта по ликвидации свалок.