В Краснодаре "Совет граждан СССР" признан экстремистской организацией

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара признал экстремистской организацию "Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара" и запретил ее деятельность. Также к 3,5 года лишения свободы приговорена лидер организации Марина Мелихова, говорится в текстах постановления суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

С иском о признании организации экстремистской обратилась в суд прокуратура Краснодарского края. Из материалов дела следует, что "Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара" осуществляет деятельность с июня 2019 года, в органах министерства юстиции не зарегистрирован, члены организации неоднократно привлекались к административной ответственности за публичные демонстрации атрибутики и символов экстремистских организаций.

"Признать общественное объединение "Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара" экстремистской организацией и запретить деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в тексте постановления суда.

Из постановления следует, что судом установлены следующие факты: целью деятельности данной организации является распространение идей о непризнании Российской Федерации как государства, о нелегитимности органов государственной власти в России, а также призывов к совершению враждебных действий в отношении евреев. Участники организации регулярно проводят сборы, имеют ресурсы в социальных сетях и мессенджерах, где распространяют информацию большому кругу лиц в неограниченном доступе по средствам сети Интернет, соответствующую целям организации, призывают к участию в националистических публичных акциях, распространяют материалы, направленные на формирование идеологии национализма и ценностей протестных движений. Кроме того, участниками проводятся несанкционированные публичные мероприятия, нарушающие общественный порядок, они оказывают неповиновение законным требованиям представителей правоохранительных органов.

Уточняется, что в отношении ряда членов организации возбуждены уголовные дела, продолжается деятельность по привлечению к уголовной ответственности всех виновных лиц из числа сторонников организации. Так, одна из лидеров организации, Марина Мелихова, решением Ленинского районного суда Краснодара, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, признана виновной по ч. 2. ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и приговорена к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Установлено, что она записала ряд видеороликов, в том числе с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя в России, где зафиксирована группа людей, собравшихся у административного здания и скандировавших лозунги об отставке действующих властей и другие, ролики распространялись в интернете.