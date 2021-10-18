В Подмосковье полицейский ранил девушку из пистолета, защищая ее от напавшего алабая

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы защитить девушку от напавшего на нее алабая в поселке Ильинский в Подмосковье, в результате девушка получила ранение и была госпитализирована. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, накануне в полицию поступило сообщение о нападении собаки на женщину. Участковый полиции, прибыв на место, увидел, что алабай повалил девушку на землю и порвал одежду.

"В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции в соответствии со ст. 23 ФЗ "О полиции" принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное. Также в результате применения оружия девушка, на которую нападала собака, получила ранение бедра и была госпитализирована в медицинское учреждение", - сказала Петрова.

По факту применения оружия полицейским проводится проверка.