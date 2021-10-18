СК возбудил дело по факту отравления более 40 школьников в Подмосковье

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления более 40 школьников в подмосковном Клину из-за ротавируса. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по г. Клин ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту отравления 42 учеников одной из школ Клин возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 236 УК РФ - "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 15 октября 42 ребенка обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь, четверо детей остаются на стационарном лечении в больнице. "Предварительно установлено, что на объектах инвентаря и устройствах для приготовления пищи обнаружены астровирусы и ротавирусы, которые могли попасть туда как на объекте-носителе (заболевшем), так и принесены на руках и одежде", - сообщила представитель ГСУ.

Уже осмотрены все помещения, отобраны пробы воды и пищи. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы употребленных детьми продуктов и направлены для проведения экспертизы. Допрошены должностные лица, истребована необходимая документация.