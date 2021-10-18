Фургал попросил рассмотреть его дело в суде присяжных

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Как уточнил ТАСС один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян, Фургал будет настаивать на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

"Только что Сергей Иванович подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Он настаивает на своей невиновности и заявил о том, чтобы судебный процесс проходил с участием коллегии присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы две недели назад удовлетворил ходатайство следствия об ограничении Фургала и его защиты в сроках ознакомления до 15 октября с материалами уголовного дела, которое насчитывает 74 тома. По словам адвоката, в ближайшее время материалы дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру, а далее в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следствие также попросило суд об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела и для других фигурантов: инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова, экс-помощника Фургала Андрея Карепова.