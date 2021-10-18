Депутат Хараидзе предстанет перед судом в Москве по делу о мошенничестве на 15 млн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении столичного муниципального депутата Кетеван Хараидзе, направлено в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В прокуратуре Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской по многомандатному избирательному округу № 2 63-летней Кетеван Хараидзе. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

В мае этого года между организацией-застройщиком и жильцами одного из домов по ул. Фадеева произошел конфликт. Жителям не нравилось, что через жилую зону дома проезжает строительная техника застройщика. Депутат с соучастником, узнав об этой ситуации, пообещали застройщику за 15 млн рублей повлиять на жителей дома и добиться разрешения на проезд техники. При этом соучастники осознавали, что не смогут исполнять взятые на себя обязательства.

При передаче части суммы от застройщика соучастник депутата был задержан. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году. Она боролась против точечной застройки в Тверском районе. Хараидзе владеет кинокомпанией "Арт капитал фильм" по производству документальных фильмов.

17 июня Хараидзе была задержана по подозрению в крупном мошенничестве. До недавнего времени она проходила по этому делу свидетелем, но затем стала его фигурантом. В ходе обысков у нее в квартире изъяли компьютер, мобильный телефон и деньги.