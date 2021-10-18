{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал подмосковного следователя по делу о получении взятки

По данным следствия, Светлана Фесинец получила 2,5 млн рублей от потерпевшего за активизацию розыска его имущества

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы заключил под стражу на два месяца старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Московской области Светлану Фесинец по делу о получении взятки. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Судом в отношении Фесинец избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, в 2018 году Фесинец совместно с другим фигурантом дела получила взятку в размере 2,5 млн рублей от потерпевшего за активизацию розыска похищенного имущества в рамках расследования уголовного дела.

ТАСС пока не располагает комментариями защиты Фесинец.

Теги
Россия
Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку видели уходящей с мужчиной
Ребенка ищут с полудня 17 октября
Читать полностью