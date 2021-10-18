Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку видели уходящей с мужчиной

ВОЛОГДА, 18 октября. /ТАСС/. Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку одноклассники видели уходящей с мужчиной, на вид ему 30 лет, сообщил в понедельник мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ребенка ищут с полудня 17 октября, к поискам привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

"Девятилетняя ученица 20-й школы, которую с 16 октября разыскивают в Вологде полиция и добровольцы, сегодня не пришла на уроки. Одноклассники видели ее в субботу уходящей с мужчиной 30 лет, с тех пор информации нет. Рост девочки 130 см, волосы темные ниже плеч, одета в розовую куртку ниже пояса, розовую шапку и светлые сапоги, с собой был рюкзак оранжевого цвета. Если вы что-то знаете или видели ее, позвоните в полицию 112 или волонтерам, занятым в поисках, 8-911-505-68-98", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте", разместив фото девочки.

Ранее в пресс-службе УМВД по области ТАСС сообщали, что девочка ушла из дома 16 октября около 10 утра. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду, мать думала, что ребенок у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Позже следователи СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении. Проверяются все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги.