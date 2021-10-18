В Петербурге пытавшийся передать девушку в рабство исламистам получил 4,5 года колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Петербургский суд приговорил к 4,5 года колонии мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку для передачи радикальным исламистам в качестве рабыни. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Мукаилгаджи Магомедова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ"), ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении")", - говорится в сообщении. Суд назначил Магомедову наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 50 тыс. рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, до 2019 года осужденный жил в г. Каспийске Республики Дагестан, затем обучался в Турции в частном исламском учебном заведении. Образовательная программа этого учреждения включает изучение радикальных богословских трудов, которые в России внесены в список экстремистских материалов. Следствие установило, что в 2020 году Магомедов приехал в Россию, выполняя поручение боевика Абу Кудама ан Наджий (находится в международном розыске). В задание входил поиск и подбор молодой незамужней девушки для вывоза ее обманным путем в Египет. По прибытии в пункт назначения планировалось передать девушку для использования в качестве наложницы. В ноябре 2020 года Магомедов через соцсети познакомился с девушкой из Санкт-Петербурга и в процессе общения на религиозные темы предложил отправиться с ним на учебу в Египет. Он убедил новую знакомую сбежать из дома, несколько дней скрывал ее от родственников и правоохранительных органов, а затем попытался вылететь вместе с девушкой из аэропорта Пулково в Египет транзитом через Турцию.

При прохождении пограничного контроля Магомедов был задержан силовиками вместе с потерпевшей. 25 декабря 2020 года суд заключил его под стражу. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.