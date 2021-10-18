В Вологде нашли рюкзак пропавшей девочки

ВОЛОГДА, 18 октября. /ТАСС/. Группировка по поиску пропавшей в Вологде девятилетней девочки увеличена в понедельник вдвое - с 328 до более 640 человек. Поисковики обнаружили рюкзак девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"На вечер понедельника к поискам привлечено более 640 человек [на утро было 328 человек], группировка увеличивается за счет волонтеров. Привлечено в том числе четыре кинологических расчета. Задействована 81 единица техники, в том числе два плавательных средства. Поиски ведутся и на воде, потому что дом и школа находятся недалеко от реки Вологды. Сегодня волонтеры нашли рюкзак, предположительно принадлежащий девочке", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Девочка ушла из дома 16 октября около 10 утра. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду - мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")". Проверяются все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги.