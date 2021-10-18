Суд Москвы продлил арест гражданину Израиля по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы до 19 ноября продлил срок ареста в отношении гражданина Израиля Реваза Шмерца, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Игорь Зубер, решение о продлении ареста будет обжаловано в апелляции.

"Суд продлил арест Шмерцу до 19 ноября. Расцениваем этот судебный акт как попрание права нашего подзащитного на свободу и личную неприкосновенность и обязательно обжалуем его в апелляционной инстанции", - сказал собеседник агентства.

В ходе судебного заседания в понедельник защита приобщила личные поручительства за гражданина Израиля от имени депутатов Госдумы, а также главного раввина России Адольфа Шаевича и других религиозных и общественных деятелей. "Кроме того, судья Меркулов приобщил к материалам дела коллективное обращение граждан, под которым поставили собственноручные рукописные подписи 962 человека. Эти подписи в защиту интересов Шмерца с целью изменения ему меры пресечения были собраны защитой только за один вчерашний день в двух центральных синагогах Москвы", - рассказал защитник. По его словам, в основу судебного решения были положены заявления следствия о том, что Шмерц якобы может скрыться.

Ранее сообщалось, что следователи задержали в Москве гражданина Израиля Реваза Шмерца, он был арестован. Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, показания на Шмерца дал покончивший собой в ГСУ ГУ МВД по Москве обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш.

Уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в 2014 году и расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве на основании заявления родственников бизнесмена Алексея Душутина. Он был объявлен в международный розыск и приговорен к четырем годам заочно за хищение более 140 млн рублей у Минобороны. Но в прошлом году Интерпол удалил его из базы международного розыска.

По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма".

Позиция защиты

Вину обвиняемый не признает. Его адвокаты настаивают на непричастности подзащитного к мошенничеству и полагают, что он стал жертвой оговора по уголовному делу, возбужденному почти 10 лет назад и никак не связанному с его нынешней профессиональной деятельностью.

По словам адвоката, Шмерц не был знаком с другими фигурантами, которые "ради избрания меры пресечения в виде домашнего ареста" оговорили гражданина Израиля. Они познакомились в автозаке, когда их везли в суд после задержания, утверждает адвокат.