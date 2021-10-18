У отца стрелявшего в школе в Пермском крае подростка изъяли четыре ружья

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Отец 12-летнего школьника, который устроил стрельбу в школе Октябрьского района Пермского края, владел четырьмя охотничьими ружьями. В настоящее время оружие изъято и передано на хранение в полицию, сообщил в понедельник в телеграм-канале глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн.

"Все оружие, принадлежащее отцу "стрелка" (помимо "Сайги" на него также было зарегистрировано еще три охотничьих ружья - "CZ-455", "ИЖ-18Е", "МЦ-21-12"), изъято и передано на хранение в полицию. Вопрос о лишении его лицензии будет решен в ближайшее время", - написал депутат.

Также Хинштейн сообщил, что будет произведена проверка ЧОП "Щит" из Октябрьска, сотрудники которого обеспечивали безопасность школы.

Как ранее сообщали ТАСС в региональном управлении Росгвардии, за нарушение условий хранения оружия владелец будет привлечен к ответственности.

Утром в понедельник 12-летний школьник принес с собой в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла поранился 11-летний школьник. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.