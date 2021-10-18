Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде, нашли мертвой

ВОЛОГДА, 18 октября. /ТАСС/. Девятилетняя девочка, поиски которой велись в Вологде, найдена мертвой, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

"Найдена. Погибла", - сказал собеседник агентства.

Девочка ушла из дома 16 октября около 10 утра. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду - мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения.

Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")".