Следователь в Ленобласти попал под проверку после жалобы матери погибшего мужчины

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении следователя Всеволожского следственного отдела СК Владислава Мегрелова, расследовавшего дело о гибели мужчины и проигнорировавшего выводы экспертизы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бастрыкин жестко раскритиковал работу Мегрелова после жалобы матери погибшего. Она была не согласна с выводами следствия, по данным которого в октябре 2020 года мужчина в своем загородном доме в деревне Хязельки Всеволожского района включил газовый котел для обогрева, позже потерял сознание и умер до приезда скорой помощи, а его 14-летний сын был доставлен в больницу с отравлением.

"После изучения в центральном аппарате материалов дела выяснилось, что результаты экспертизы по нему были получены 1 июля 2021 года. Согласно этим результатам, погибший мужчина не мог отравиться в результате концентрации газа, образовавшейся при обратной тяге в дымоходе из-за неправильной установки трубы. Для наступления в организме имевшейся концентрации угарного газа ему необходимо было находиться в доме порядка 20 суток", - сообщила Петренко. Исходя из этого, добавила она, следует вывод о стороннем источнике угарного газа, наличие которого привело к столь большой концентрации вещества в организме погибшего.

"В этой ситуации следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов, в производстве которого находилось уголовное дело, долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку. С учетом этих данных, помимо ранее назначенной служебной проверки, председатель СК России поручил провести процессуальную проверку", - сообщила Петренко.

Также по уголовному делу назначена повторная комплексная экспертиза, которую проведет судебно-экспертный центр СК России с привлечением опытных специалистов.