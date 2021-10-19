В ОНК сообщили, что Сачков в одиночной камере не получает почту и не имеет телевизора

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Основатель компании Grouр-IB Илья Сачков, который обвиняется в госизмене, содержится в СИЗО в одиночной камере, не получает писем и газет, а также не имеет работающего телевизора. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, который посетил Сачкова в следственном изоляторе "Лефортово".

"Мы посетили Сачкова в "Лефортово". Он находится в шоковом состоянии и явно не был готов к столь тяжкому обвинению в свой адрес. При этом ему не дают ни получать, ни отравлять письма, хотя ему поступило 25 писем, сам он написал 17. Также Сачкову не дают газет, кроме того, в камере у него не работает телевизор. И при этом еще основателя Grouр-IB держат в одиночке. Таким образом человек фактически оказался в информационном вакууме", - рассказал правозащитник.

По его словам, ситуация с Сачковым может быть связана с позицией следствия. "Следователь по закону имеет право не давать разрешения на получение и отправление писем до того. как их просмотрит назначенный им цензор. Так что с корреспонденцией могут быть проблемы еще некоторое время", - отметил Хуруджи. Он добавил, что предпринимателю по состоянию здоровья требуется диетическое питание, однако он его пока не получает. "Сачков начал проходить необходимое обследование, но там есть часть, которую могут провести только в определенных больницах", - сказал Хуруджи. Член ОНК добавил, что Сачков пытается поддерживать себя в форме, в частности занимается спортом.

"Мы также посетили советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. У них такая же проблема: они не получают писем, им также не дают их отправить", - заключил Хуруджи.

Лефортовский суд Москвы на прошлой неделе санкционировал арест Сачкова до 27 ноября. Вину в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.