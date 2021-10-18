Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде задержали

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве девочки в Вологде. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

"Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления женщина в настоящее время доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области для производства следственных действий", - говорится в сообщении.

Женщину 1981 года рождения, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, которая пропала без вести 16 октября, нашли в Карелии.

Подозреваемая - жительница Вологды. 16 октября она встретила ребенка на улице города. "Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона", - уточнили в СК. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник вечером в квартире подозреваемой, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС.

Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина. "В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и его мотивов", - сообщили в СК.