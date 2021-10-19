Подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде находится в медицинском учреждении Беломорска

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

"Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины 1981 года рождения, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на территории города Вологды. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска Республики Карелия", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СК сообщили, что подозреваемая в совершении убийства девятилетней девочки, которая пропала без вести 16 октября, задержана, ее нашли в Карелии. По данным ведомства, 16 октября она встретила ребенка на улице города. Войдя в доверие, женщина привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а затем скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник вечером в квартире подозреваемой, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС.

Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ход и результаты расследования дела также поставлены на контроль прокуратуры Вологодской области. "В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действий (бездействию) ответственных должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет исполнения ими требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей", - сообщается на сайте ведомства.