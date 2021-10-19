В результате взрыва в Шотландии пострадали три человека

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Три человека доставлены в больницу после мощного взрыва, произошедшего в понедельник вечером в городе Эре на юго-западе Шотландии. Об этом вещательной корпорации Би-би-си заявили в Службе экстренной медицинской помощи Шотландии.

"На место происшествия были направлены три машины с экипажами, обученными работе в условиях ЧС, шесть машин скорой помощи и медицинский вертолет. Три пациента доставлены в больницу Кроссхаус [в городе Килмарнок близ Глазго]", - сообщили медики.

Данных о погибших в результате взрыва пока нет. По предварительным данным причиной ЧП могла стать утечка бытового газа. На месте событий находятся сотрудники Шотландской газораспределительной сети.

По данным Би-би-си, в результате взрыва был полностью разрушен по крайне мере один двухэтажный частный жилой дом, у другого обвалилась одна из стен. Ране Daily Express сообщала о разрушении двух зданий.

В качестве меры предосторожности жители близлежащих домов были эвакуированы, полиция рекомендует гражданам избегать района, где произошел взрыв.