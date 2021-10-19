Пять аграрных районов Забайкалья ввели режим ЧС из-за прошедшего снегопада

ЧИТА, 19 октября. /ТАСС/. Пять районов Забайкальского края, которые специализируются на сельском хозяйстве, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возможности гибели урожая после прошедшего в регионе снегопада, сообщила во вторник пресс-служба Минсельхоза региона.

"Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. В настоящее время ущерб устанавливается муниципальными комиссиями. В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты работают в пострадавших районах. На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Минсельхоза Забайкалья Денис Бочкарев, в 2021 году аграрии прогнозировали хороший урожай, но из-за переувлажнения почвы долго не могли выйти в поля. В итоге уборочная кампания затянулась на две недели и сельхозпроизводители не успели завершить работы до снегопада.

"Тем не менее в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов", - добавил министр.