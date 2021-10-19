В Приморье главу компании, охранявшей бюджетные учреждения, задержали за мошенничество

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Руководителя компании, охранявшей бюджетные учреждения, в том числе детские, задержали во Владивостоке в связи с тем, что охрану осуществляли неквалифицированные сотрудники. Ущерб бюджету оценивается более чем в 7,5 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено, что в нарушение федерального закона от 11 марта 1992 года № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", а также условий государственного контракта, фактически на режимных объектах услуги физической охраны оказывали лица, не являющиеся частными охранниками, то есть не проходившие профессиональное обучение и не сдавшие квалификационный экзамен. <...> Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный отдел по Ленинскому району города Владивостока следственного управления Следственного комитета Российской Федерации для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время 64-летний руководитель организации задержан", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что нарушение требований в этой сфере наносит ущерб бюджетам всех уровней и может повлечь неблагоприятные последствия при возникновении чрезвычайных ситуаций. В данном случае ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 7,5 млн рублей.